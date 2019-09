Barcelona-stjerne sendt hjem fra landsholdslejr

Ivan Rakitic er rejst hjem fra den kroatiske landsholdslejr for at få styr på sin fremtid

Ivan Rakitic kommer ikke til at spille landskampe for Kroatien i denne uge.

Midtbanestjernen er nemlig sendt hjem til Barcelona fra landsholdslejren forud for kampene mod Slovakiet og Aserbajdsjan. Ikke af disciplinære årsager, men fordi han skal have styr på sin fremtid. Det skriver den spanske avis Mundo Deportivo.

For Juventus er voldsomt interesseret i viceverdensmesteren.

Umiddelbart lader det dog til, at de varme følelser ikke er gengældt. Rakitic-lejren har tidligere meldt ud, at kroatens fremtid er i den spanske metropol.

Men det kan være, at Barcelonas interesser har ændret sig.

De er nemlig interesseret i en handel, der sender wingen Federico Bernardeschi den anden vej.

Så selv om Rakitic i første omgang var afvisende, så har tre kampe og 45 minutters spilletid måske gjort ham lidt mør.

Og det faktum, at han overhovedet er rejst hjem fra landsholdslejren, et tegn på, at der er en eller anden udvikling i sagen.

