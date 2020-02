Barcelona stopper nedtur med comeback

Efter en hård uge fik Barcelona og Lionel Messi opmuntring søndag aften, da Barcelona ude slog Real Betis 3-2 i Primera Division i et opgør, hvor begge hold så rødt.

Barcelona var bagud både 0-1 og 1-2, men med tre oplæg til mål var Messi stærkt medvirkende til, at Barcelona vandt kampen.

Dermed halede klubben ind på Real Madrid, som på førstepladsen topper med 52 point og har tre point mere end Barcelona.

Barcelona mødte noget omtumlet op efter en hektisk uge, hvor Lionel Messi på Instagram langede ud efter direktør Eric Abidal. Det skete, efter at direktøren offentligt havde kritiseret Barcelonas spillere i samlet flok.

To dage senere blev Barcelona sendt ud af Copa del Rey, og søndag var der blot spillet lige under fem minutter, da det hele blev værre for Barcelona-træner Quique Setién.

Han var tilbage på besøg hos Betis, hvor han tidligere var træner, og Setién kunne se, at VAR opsnappede, at Clément Lenglet havde hånd på bolden i feltet.

Betis fik derfor tilkendt et straffespark, som Sergio Canales sikkert udnyttede til at bringe hjemmeholdet foran 1-0.

Messi lynede dog i det niende minut og fandt Frenkie de Jong, der udlignede.

Messi fik selv en mulighed efter 22 minutter på en frispilning fra Antoine Griezmann, men tæt foran mål løb det ud i sandet for argentineren.

I stedet kom hjemmeholdet foran igen kort efter. Arturo Vidal fumlede og tabte bolden på midten af banen, og efter en hurtig omstilling hamrede Nabil Fekir hårdt bolden i mål til 2-1 fra kanten af feltet.

Så blev Barcelona holdt på pinebænken til dybt inde i tillægstiden, hvor et langt frispark fra Messi endte hos Sergio Busquets i feltet, og han udlignede til pausestillingen 2-2.

Messi bevægede sig flere gange langt tilbage på banen for at starte Barcelonas opspil efter pausen, hvor det stadig var lige efter en time, da Betis-keeper Joel Robles flot reddede en afslutning fra Messi.

Messi forsøgte smart at løfte bolden i mål efter 66 minutter, og seks minutter senere leverede argentineren så sin tredje assist i kampen.

Messi sendte på et frispark en lang bold ind i feltet, hvor Lenglet pandede Barcelona foran 3-2, og da Fekir så først så gult, og siden rødt for brok var Betis nede med en mand, og Barcelona kørte sejren hjem.

Det skete dog uden Lenglet, som også fik rødt kort efter at have modtaget sin anden advarsel.

