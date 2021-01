Barcelona styrtbløder: Skræmmende gæld

Den økonomiske situation i FC Barcelona er foruroligende. For nu at sige det mildt!

Pengene er fosset ud af kassen i den spanske storklub, og gælden er ifølge den spanske avis La Vanguardia vokset til hele 900 mio. euro - ca. 6,7 milliarder kroner.

Barça har naturligvis været hårdt ramt af coronapandemien, men det er langtfra den eneste forklaring på den dystre økonomiske situation i Catalonien.

Klubben har lavet en lang række kostbare transfers og var i 2019 den klub i verden, der betalte mest i lønninger.

Af gælden er hele 420 mio. euro (3,1 mia. kr.) kortfristet, hvilket naturligvis presser klubben voldsomt.

En af præsidentkandidaterne i det forestående valg, Víctor Font, har da også sagt, at en af de første opgaver for den kommende præsident bliver at få udsat nogle af betalingsfristerne, så FC Barcelona kan holde sig flydende.

Víctor Font håber at blive præsident, når FC Barcelona 24. januar skal finde en ny mand til at stå i spidsen for projektet. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Martin Braithwaite og de andre spillere har lavet en aftale med klubben omkring en pæn del af deres løn.

Spillerne er gået med til, at i alt cirka 1,25 milliard løn-kroner første udbetales senere.

Pengene skal betales i otte rater over de næste fire år, og FC Barcelona betaler ifølge La Vanguardia spillerne en procent i rente om året.

Lionel Messi får også udbetalt en bonus på 290 mio. kr. i rater de kommende år.

Da den argentinske troldmand i november 2017 forlængede sin aftale med FC Barcelona, var en del af aftalen to bonusbetalinger à 290 mio. kr.

Den første fik han med stor forsinkelse i juli sidste, og det var ifølge den spanske avis en af årsagerne til balladen mellem ham og klubben.

Anden bonusbetaling skulle han oprindeligt have fået, når hans kontrakt udløber efter denne sæson, men nu bliver den i stedet - som noget af lønnen - udbetalt i rater over de kommende år.

FC Barcelona kom ud af sidste sæson med et minus på 97 mio. euro (ca. 720 mio. kr.).

Barça spiller senere onsdag aften semifinale i den spanske Super Cup mod Real Sociedad. Det er en kamp, som du kan følge her på ekstrabladet.dk.

