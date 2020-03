Barcelona taber El Clásico - Braithwaite uheldig ved første mål

Real Madrid tilbageerobrede førstepladsen i La Liga søndag aften, da Barcelona og Martin Braithwaite var på besøg og blev sendt hjem fra Santiago Bernabéu med et 2-0-nederlag.

Den danske angriber kom på banen efter 69 minutter efter at være blevet ofret på taktikkens alter, da træner Quique Setién valgt at stille op i en klassisk 4-4-2 - og der skal være plads til Lionel Messi og Antoine Griezmann.

De to stjerner spillede nu en kamp under vanlig standard, mens Braithwaite straks kom ind og udfordrede Real-forsvaret.

Desværre havde han også kort efter indskiftningen en rolle i kampens første mål, da han lod Vinicíus slippe indenom på venstre flanke, og brasilianeren fik efter en række mislykkede aktioner endelig hul på bylden, da afslutningen blev rettet af på Piqué, så den snød Marc-André ter Stegen i Barcelona-målet.

Vinícius var en konstant trussel mod Barcelonas defensiv, og det var da også den brasilianske teenager, der åbnede ballet, efter at være løbet inden om Martin Braithwaite. Foto: Juan Medina/Reuters/Ritzau Scanpix

Helt fortjent med den drejning, kampen havde taget efter en times spil.

Indtil da havde det været gæsterne, der havde siddet på spillet i en til tider meget forsigtig kamp, hvor begge mandskaber spillede uhyre disciplineret og med stor respekt lukkede modstandernes offensiv ned.

Barcelona havde bolden klart mest, og det blev da også catalonierne, der fik første halvlegs største mulighed, da Griezmann efter en god halv times spil sendte Arthur af sted i et godt løb. Men Thibaut Courtois kom godt ud af målet og fik verfet bolden til hjørnespark.

Courtois skulle også finde en redning frem, da Lionel Messi fem minutter senere for en gangs skyld blev spillet fri til afslutning. Halvlegens største chance, men igen var belgieren vaks i målet.

Efter pausen gentog billedet sig - men kun i ti minutter. Så begyndte Real Madrid for alvor at røre på sig, og på under ti minutter havde hjemmeholdet tre store muligheder.

Først sendte Isco et projektil af sted mod målhjørnet, men Marc-André ter Stegen leverede en perleredning, da han viftede bolden til hjørnespark.

Lionel Messi spillede ikke sin bedste El Clásico - den lille argentiner er nu oppe på 43 af slagsen - en efter Sergio Ramos. Foto: Javier Sorano/AFP/Ritzau Scanpix

Og Isco havde fem minutter senere et hovedstød, der passerede ter Stegen, men ikke Piqué, der med låret reddede på stregen og fik bolden clearet.

Og så efter en god times spil fandt Carvajal Karim Bemzema, der flugtede bolden tæt forbi mål.

En advarsel om, at noget var under opsejling.

Det skete altså, da Martin Braithwaite kom på banen, og Vinícius fik prikket bolden ind.

Og så blev det også 2-0, da indskiftede Mariano Díaz brød igennem i overtiden.

Sejren betyder, at Real Madrid kravler op på 56 point - et foran Barcelona med 12 spillerunder tilbage i La Liga.

Mariano Diaz kom ind og slog sejren fast i overtiden. Foto: Javier Soriano/AFP/Ritzau Scanpix

