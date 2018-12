Barcelona tilbyder kæmpe kontrakt til midtbanestjerne

Adrien Rabiot er helt ude i kulden i sin klub Paris Saint-Germain, hvor han sandsynligvis har spillet sin sidste kamp. Franskmanden har kontraktudløb til sommer og har ikke tænkt sig at underskrive en ny kontrakt med PSG.

1. januar har han et halvt år tilbage af sin kontrakt og kan dermed frit forhandle med andre klubber. Og det er noget, de har set frem til i FC Barcelona, der længe har været det bedste bud på midtbanespillerens kommende arbejdsgiver.

Faktisk har FC Barcelona været særligt påpasselige med ikke at komme med tilbud før årsskiftet, da de ikke vil beskyldes for brud på reglerne. Men når muligheden byder sig, står de til gengæld også klar med et yderst attraktivt kontrakttilbud til Adrien Rabiot - i hvert fald fra set fra et økonomisk perspektiv.

Ifølge den spanske avis Sport vil FC Barcelona tilbyde Rabiot en femårig kontrakt, der indbringer franskmanden cirka 75 millioner kroner om året. De vil derudover tilbyde et engangsbeløb på yderligere 75 millioner kroner, hvis han underskriver kontrakten.

Rabiot vil derfor først tiltræde i klubben til sommer, men Sport mener at vide, at FC Barcelona allerede kan få ham til januar. Paris Saint-Germain skal nemlig være klar til at lade Rabiot gå for cirka 37 millioner kroner i det kommende transfervindue.

Thomas Tuchel har lagt Rabiot på is, fordi hans kontrakt udløber til sommer. Foto: AP

