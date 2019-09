Barcelona-træner dysser Messis lårproblemer ned

Det var mest for en sikkerheds skyld, at den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi tirsdag blev skiftet ud efter at have mærket problemer i sit lår i Barcelonas 2-1-sejr over Villarreal i den spanske liga.

Sådan lyder det fra træneren for den catalanske storklub, Ernesto Valverde.

- Han mærkede lidt problemer i lårmusklen, og vi foretrak, at han ikke blev på banen, men det var mest et forebyggende tiltag, siger han.

- Jeg tror ikke, at det er mere end lidt irritation, men vi bliver nødt til at vente til i morgen (onsdag, red.), før det kan blive bekræftet.

Sejren var tiltrængt for Barcelona, der har haft en usædvanligt svag sæsonstart - især på udebane.

Favoritposition, Messi som modstander og frisør-tips: Daniel Wass svarer på spørgsmål

Men der var frygt for, at sejren kunne blive meget dyrekøbt, da Messi blev skiftet ud i pausen.

De værste bekymringer for den argentinske stjerne lader Barcelona-fans dog nu til at kunne lægge på hylden, selv om man altså lidt endnu må vente på svar på Messis tilstand.

Træner Ernesto Valverde ser nu tendenser til, at spillet begynder at hænge bedre sammen.

- Vi spiller godt hjemme, men jeg tror, at alle med Leos (Messi, red.) skade blev slået lidt ud af kurs. Men jeg tror dog, at vi er tilbage på ret kurs på hjemmebane nu, siger Valverde.

Se også: Eriksen blev skurk i pinlig Tottenham-exit

Se også: Barcelona-ikon forarger igen: Roser diktatur

Superligaen Indefra: Klar med kæmpe pengesæk til stjernen

Debriefing fra Singapore: Jobsikkerhed til Kevin