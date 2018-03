Barcelona-træner: Kvindefodbold er tæt på herrefodbold

På kvindernes internationale kampdag har FC Barcelonas træner Ernesto Valverde slået fast, at forskellen på fodbold hos henholdsvis mænd og kvinder ikke er så stor, som man skulle gå og tro.



Det gjorde han klart, da han talte ved 'Es futbol y es femenino';, der betyder ';Det er fodbold, og det er feminint';. Det skriver den spanske sportsavis Marca.



- Jeg kan godt lide at se kvindefodbold, og forskellen mellem kvinderne og mændene er ikke stor. Det er ikke en anden sport, og det, vi har set de seneste år, har vi ikke set før. Det er rigtigt, at der er nogle sportsgrene, hvor man tydeligt kan se forskellen som i tennis, men i fodbold er den der ikke, siger Valverde.



Han peger særligt på, at der er blevet taget en del positive skridt på kort tid, men at man stadig er i gang med en proces. Et af de områder, som han savner, handler om implementering af ungdomssystemer, som Barcelonas eget La Masia, der findes i herrefodbolden.

Line Røddik med Barcelona-trøjen. Foto: Privat

- Jeg synes, at det er nødvendigt at arbejde helt ved græsrødderne, så de kvindelige spillere kan udvikle sig op gennem ungdomsrækkerne. Det er noget, som vil blive vigtigt i de lange løb, lyder det fra Barcelona-træneren.Endelig slår han også fast, at man nemt kan blive meget opsat på at se kvindefodbold, hvis man bare prøver det.

I Barcelona kan man tilmed få fornøjelsen af at se den danske landsholdsspiller Line Røddik, der spiller for klubbens kvindehold.

