Barcelona-træner: Sænk jeres forventninger

Fodboldfans bør sænke forventningerne til, at FC Barcelona for det meste vinder holdets kampe.

Det siger cheftræner Ronald Koeman tirsdag forud for onsdagens ligamøde med Real Sociedad, der lidt overraskende topper La Liga.

Barcelona har fået den værste ligastart i 33 år. Under Koemans ledelse har storklubben blot hentet 17 point i 11 kampe. Der er ni point op til Sociedad på førstepladsen.

- Presset her er enormt, og alle forventer, at vi vinder hver eneste kamp.

- Men klubbens situation er anderledes lige nu, og man er nødt til at acceptere, at vi ikke vinder hver eneste kamp, siger hollænderen på en pressekonference.

Forleden slog Barcelona bundholdet Levante med 1-0. I slutfasen skiftede Koeman forsvarsspilleren Samuel Umtiti på banen i stedet for angriberen Antoine Griezmann for at forsvare føringen.

Den defensive tankegang fik enkelte journalister til at gå kritisk til Ronald Koeman, hvilket ifølge hollænderen er en smule underligt, når nu Barcelona er inde i en skidt periode.

- Jeg kan forstå, at man får kritik, når man har tabt fire-fem kampe i træk, men forleden dag blev jeg kritiseret for at sende en forsvarsspiller på banen i de sidste minutter.

- Det forstår jeg ikke, for vi ønskede jo bare at vinde, siger Koeman.

- Vi er ikke glade for vores resultater indtil nu. Vi har tabt nogle kampe, vi ikke burde have tabt. Vi forsøger at forbedre tingene, og det var vigtigt at få det resultat den anden dag, fortsætter han med henvisning til sejren over Levante.

- Holdet arbejdede hårdt og viste en god attitude, og det er mit håb, at de tre point vil give os den ro, vi behøver til kampen i morgen (onsdag mod Sociedad, red.).

FC Barcelona befinder sig i øjeblikket i økonomiske vanskeligheder. Klubben har blandt andet bedt spillerne om at gå ned i løn. Derudover vil en lønudbetaling i januar blive udskudt.

Trods problemer både på og uden for banen er holdet videre til ottendedelsfinalerne i Champions League. Her skal spanierne op mod Paris Saint-Germain til foråret.