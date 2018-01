Barcelona-træner tager bladet fra munden: Sådan var Neymar-afsked

Barcelona har nærmest fejet al modstand af banen i denne sæson, men det så ikke sådan ud i sommer. Her havde Real Madrid udspillet rivalerne i den spanske Super Cup, mens Neymar var blevet solgt til Paris Saint-Germain, mens stadig relativt uprøvede Ousmane Dembéle var blevet hentet ind som erstatning.

Alligevel er det lykkedes Barcelona at spille på et forrygende niveau, men afskeden med Neymar var alligevel hård for den spanske storklub.

Det fortæller klubbens træner, Ernesto Valverde.

- Neymars afsked var et rigtig svært øjeblik for klubben. Det kan vi ikke benægte, siger Valverde til klubbens hjemmeside.

Barcelona har klaret sig uden Neymars erstatning, Ousmane Dembélé, i store dele af sæsonen, men nu er den franske landsholdsspiller ved at være klar til at spille igen.

Det åbner op for et muligt systemskifte i Barcelona, som ofte har benyttet sig af en 4-4-2-formation i denne sæson, hvor midtbanen har været fyldt med centrale midtbanespillere.

- Vi må se på tingene. Vi skal tage hensyn til de positioner, som Leo (Messi, red.) og Luis (Suarez, red.) spiller. Vi skal tilpasse os, men vi ved, at Messi kan spille overalt. Vi vil have ham i en position, hvor han kan lede vores angreb, fortæller Valverde.

