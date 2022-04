Barcelona tromler videre

FC Barcelona skal efterhånden tages meget seriøst i La Liga. For to uger siden bankede Xavis mandskab topholdet og ærkerivalen Real Madrid med 4-0, og søndag var det så Sevilla, der stod for skud.

Barcelona hoppede op på andenpladsen i tabellen ved at slå det hold, der tidligere indtog den, med 1-0 på et mål af det 19-årige stortalent Pedri.

Der er 12 point op til Real Madrid, som efterhånden skal gå helt i stå, hvis ikke det skal ende med et mesterskab til hovedstadsklubben. Barcelona har dog spillet en kamp færre end madrilenerne.

Tre hold inklusive Barcelona har nu 57 point. Atlético Madrid og Sevilla ligger med samme total på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen.

Thomas Delaney var på grund af den skade, han pådrog sig i Danmarks kamp mod Holland for nylig, ikke med for Sevilla. Martin Braithwaite sad på bænken for Barcelona.

Hjemmeholdet tog initiativet i første halvleg og bød sig adskillige gange til i eller omkring Sevillas felt. Men den sidste skarphed manglede, når det gjaldt, så første halvleg endte, som den startede, med 0-0 på måltavlen.

Kampbilledet fortsatte efter pausen, men med Barcelona endnu mere på bolden, mens Sevilla ventede på at slå til på kontramuligheder.

Det begyndte dog at brænde mere og mere på foran gæsternes mål. Med cirka 25 minutter tilbage headede Gerard Pique bolden på overliggeren, og lidt efter gik den ikke længere for Sevilla.

Midtbanekometen Pedri gjorde det til 1-0, da han med et par sparkefinter drev gæk med Sevilla-forsvaret og sendte bolden i mål fra kanten af feltet.

Efter målet var Barcelona knap så ambitiøs fremad banen, og Sevilla fik mere tid på bolden, men gæsterne kunne altså ikke omsætte det til en udligning.