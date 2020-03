Barcelona vil bruge 'forbudt paragraf' til at sikre sig Neymar gratis

Det ville være ufatteligt dårlig stil og et tilfælde næsten uden præcedens, men i principppet har fodboldens storklubber muligheden for at sikre sig nogle af verdens største fodboldstjerner - kvit og frit.

Det kræver bare, at man får en spiller - eksempelvis Lionel Messi, Kylian Mbappé eller Neymar - til at aktivere FIFAs paragraf 17 under det internationale fodboldforbunds transferreguleringer.

Paragraffen dikterer nemlig, at spillere efter en treårig periode i en klub kan ophæve sin kontrakt uden nogen gyldig årsag og skifte videre.

En paragraf, Barcelona måske vil forsøge at benytte sig af til sommer, når klubben igen indleder jagten på Neymar. Det skriver ESPN.

De spanske mestre foretrækker at tilegne sig den brasilianske superstjerne på normal vis, men skulle Paris Saint-Germain nægte, skulle FC Barcelona være klar til at opfordre Neymar til at gøre brug af paragraf 17.

Der vil formentligt lyde et ramaskrig i fodboldverdenen, og Barcelona ville næppe gøre sig særligt populære på det, men det ville måske blive en præcedens for andre europæiske storklubber til at lave samme nummer.

Reglen blev indført i 2001, da EU truede med at ulovliggøre det nuværende transfersystem, fordi de ødelagde fodboldspilleres bevægelsesfrihed og mulighed for at finde arbejde i et andet land på lige fod med normale arbejdere som du og jeg, der eksempelvis frit kan drage til Tyskland og finde arbejde.

Men det ville selvfølgelig være en katastrofe for en klub som eksempelvis Manchester United, hvis en spiller som Paul Pogba, der har været i klubben end mere end tre år og dermed har ret til at bruge paragraf 17, valgte at påberåbe sig retten til at ophæve sin kontrakt.

Derfor er der en uskreven regel klubberne imellem om, at man ikke lokker andre klubbers spillere til at bruge paragraffen. Derfor er det faktisk kun sket én gang i historien, at en spiller har gjort brug af paragraf 17.

Skotske Andy Webster ophævede i 2006 sin kontrakt med Heart of Midlothian for at skifte til Wigan Athletic, som dengang var i Premier League. Da han gjorde brug af paragraf 17, havde han endnu et år tilbage på sin fireårig kontrakt med den skotske klub.

