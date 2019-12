Barcelona vil tilbyde Messi ny kontrakt

Selvom Lionel Messi er blevet 32 år, fortsætter han med at holde det samme tårhøje niveau, han har vist gennem hele karrieren. Den har han brugt hos FC Barcelona, og står det til den spanske gigant, skal Messi absolut ingen steder hen.

Ifølge det spanske medie Mundo Deportivo har catalanerne kontaktet Lionel Messis far, Jorge Messi, med henblik på at snakke en forlængelse af kontrakten.

Den lille argentiners nuværende kontrakt udløber i 2021, men i Barcelona ser de gerne, at den bliver forlænget med to år til 2023. Til den tid vil Messi være blevet 35 år, men intet tyder på, at niveauet er dalende - tværtimod.





Barcelona vil ikke overraskende gerne beholde deres troldmand. Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix

Barcelona-fans tør næsten ikke tænke på, hvor deres hold ville være uden Lionel Messi. Det kan være, at de heller ikke behøver det - i hvert fald frem til 2023. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Så sent som tidligere i december modtog han Ballon d'Or som bevis på, at han er verdens bedste fodboldspiller, og med i alt seks Ballon d'Or i trofæskabet er han den spiller, der har vundet prisen flest gange.

Også i den igangværende sæson har han vist fremragende takter, og han har indtil videre scoret 12 gange i 12 La Liga-kampe.

