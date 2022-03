Barcelona ydmyger Real Madrid i El Clásico

De sidste par år har ikke været specielt sjove for FC Barcelona. Ikke mindst fordi holdet i lang tid ikke har formået at slå ærkerivalen Real Madrid.

Men tingene lader til at være på vej i den rigtige retning i Barcelona, og søndag kom der en bekræftelse på det. Efter tre år uden sejre i El Clásico, lykkedes det Barcelona at få skovlen under Real Madrid.

På Santiago Bernabeu i den spanske hovedstad vandt Barcelona hele 4-0.

Dermed sluttede en skidt stime af El Clásico-opgør for Barcelona, som inden søndagens kamp ikke havde vundet over Real Madrid i de forudgående seks møder. Seneste sejr var 2. marts 2019.

Men endelig lykkedes det altså for Barcelona, som med sejren hopper op på tredjepladsen i La Liga med 54 point. Real Madrid har trods nederlaget dog stadig en komfortabel føring i toppen.

Carlo Ancelotti og co. har ni point ned til Sevilla på andenpladsen og 12 ned til Barcelona, som dog har spillet en kamp færre.

Barcelona satte sig hurtigt på kampen. Den første store chance tilfaldt Pierre-Emerick Aubameyang, som fik bolden lige foran mål, men Thibaut Courtois i Reals mål parerede gaboneserens vage skud. Umiddelbart efter måtte Courtois ud i fuld længde for at afværge et forsøg fra Ousmane Dembélé.

Real Madrid-spillerne var på hælene og manglede tydeligvis holdets helt store profil, Karim Benzema, som sad ude med en skade.

Efter en lille halv time gjorde Aubameyang og Dembélé skaden god igen efter afbrænderne tidligere. Dembélé sendte et indlæg ind i feltet, som Aubameyang satte hovedet på, så det stod 1-0 til gæsterne.

Cirka ti minutter senere blev der stille på Santiago Bernabeu, da Ronald Araujo pandede bolden ind til 2-0.

Ondt blev værre for Real Madrid kun et par minutter inde i anden halvleg, da Ferrán Torres bragede bolden op i hjørnet, efter at Barcelona havde splittet hjemmeholdets forsvar fra hinanden.

Real Madrid var rundt på gulvet. Pierre-Emerick Aubayemang prikkede fem minutter efter 3-0-målet bolden over Thibaut Courtois til 4-0. Det var dog først efter et VAR-tjek, at scoringen blev bekræftet.

Målet efterlod Real Madrid-spillerne modløse, og begge hold droslede lidt ned frem mod slutfløjtet.

Med Jens Jønsson på bænken tabte Cadiz tidligere søndag 0-1 til Villarreal. Thomas Delaney startede inde og spillede 80 minutter, da Sevilla delte med Real Sociedad efter 0-0.