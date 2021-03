Barcelonas ekspræsident løsladt: Nægter at udtale sig

Den tidligere FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu er midlertidigt blevet løsladt. Det blev besluttet af en dommer i en spansk retssal tirsdag.

Bartomeu, som var præsident fra 2014 til 2020, blev arresteret mandag, og han valgte tirsdag ikke at udtale sig.

Dommeren tilod at løslade Bartomeu, mens efterforskningen fortsat er i gang. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Også Bartomeus tidligere rådgiver Jaume Masferrer er løsladt tirsdag, efter at han heller ikke ønskede at sige noget i sagen.

To andre personer blev løsladt mandag aften. Det drejer sig om administrerende direktør Oscar Grau og chefen for klubbens juridiske afdeling, Roman Gomez Ponti, som også blev anholdt mandag

Det skete, efter at politiet gennemførte en razzia mod Barcelonas administrationsbygninger på Camp Nou inden klubbens kommende præsidentvalg på søndag.

Razziaen er ifølge AFP relateret til den såkaldte 'Barcagate'.

Bartomeu er beskyldt for at have brugt pr-bureauet I3 Ventures til at oprette en lang række falske profiler på sociale medier, så profilerne kunne bruges til blandt andet at svine Lionel Messi og andre stjernespillere til.

