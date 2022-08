Barcelonas fans giver Braithwaite benhård velkomst

Martin Braithwaite er uønsket i FC Barcelona, hvor klubben forsøger at ophæve aftalen med ham.

Det er endnu ikke lykkedes, da danskeren vil tage resten af sin løn med ud af døren, hvis han skal ophæve aftalen med FC Barcelona. Sker det ikke, så kan det ende med, at den danske landsholdsspiller ender på bænken i den resterende del af sit ophold.

Martin Braithwaite har nemlig fået af vide, at han ikke indgår i Xavi Hernandez planer fremadrettet. Den besked bakker klubbens fans tilsyneladende op omkring.

Danskeren var således udtaget til en venskabskamp mod U.N.A.M fra Mexico, hvor FC Barcelona-spillerne løb på banen en ad gangen før kampstart.

Martin Braithwaite løb på banen bagefter Memphis Depay, og her lod de danskeren mærke deres utilfredshed med ham.

En massiv pibekoncert prægede lydbilledet, mens Martin Braithwaite løb på banen. Selvom angriberen var med i truppen til opgøret, så var han ikke med på bænken.

Det var tilgengæld Andreas Christensen, der ikke var helt klar til at starte, da han døjer med en lille skade omkring nakken og halsen, skriver FC Barcelona på deres Twitter-profil.

Martin Braithwaite har to år tilbage af sin aftale med FC Barcelona, men alt tyder på, at det slutter før tid, hvis parterne kan blive enige om en måde at afslutte det på.