Barcelonas presbold: Neymar vil tilbage til os

Den brasilianske superstjerne Neymar ønsker at returnere til FC Barcelona, to år efter at han forlod klubben og skiftede til Paris Saint-Germain.

Det fortæller Barcelona-vicepræsident Jordi Cardoner på et pressemøde på Camp Nou torsdag ifølge AFP.

- Hvad der er korrekt på nuværende tidspunkt, efter hvad jeg har læst og hørt, og som ser ud til at være præcist, er, at Neymar ønsker at vende tilbage til Barcelona, siger Cardoner.

Han tilføjer, at Barcelona ikke har haft kontakt med Neymar indtil videre.

Neymar skiftede i sommeren 2017 til PSG for 222 millioner euro, hvilket gjorde angriberen til verdens dyreste fodboldspiller.

Tidligere på ugen skrev spanske medier, at Neymar angiveligt skulle være villig til at gå 12 millioner euro ned i løn om året.

Den spanske avis Diario Sport skrev, at Neymar er blevet enig med Barcelona om en femårig kontrakt med Barcelona.

27-årige Neymar spillede i fire år for Barcelona fra 2013 til 2017, og han var i den periode med til at vinde to spanske mesterskaber samt Champions League.

Jordi Cardoner var også en del af FC Barcelona, mens Neymar var i klubben. Som man kan ane i højre side af plakaten. Foto: efe/Giorgio Viera/Ritzau Scanpix

