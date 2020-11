Barcelonas store nedtur: 'Kom ødelagte hjem'

Søndag kan du se 2. division live og eksklusivt i Ekstra Bladet+

Det sejler for FC Barcelona i La Liga. Efter ti kampe ligger Messi, Braithwaite og co. blot nummer ti i den bedste spanske række.

Lørdag aften tabte de 0-1 ude mod Atlético Madrid. Et hold, de ellers ikke var blevet slået af i La Liga de 20 seneste kampe.

Kort inden pausen var den helt gal i Barça-forsvaret. Piqué mistede bolden, Ter Stegen havde forvildet sig ud på en gevaldig skovtur, og så kunne Yannick Carrasco score opgørets enlige mål.

Danske Martin Braithwaite kom ind i 83. minut, men gjorde hverken fra eller til.

Her scorer Carrasco 1 af 7 Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix 2 af 7 Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix 3 af 7 Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix 4 af 7 Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix 5 af 7 Foto: Sergio Perez/Ritzau Scanpix 6 af 7 Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix 7 af 7 Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Dagen derpå er Barcelona-aviserne skarpe i kritikken af den kriseramte klub.

'Barça går i stykker i La Liga. Tabte for første gang til Atlético i ligaen siden 2010 efter en utrolig fejl fra Piqué og Ter Stegen.'

'Barça havde brug for at komme tilbage i La Liga og kom ødelagte hjem fra Madrid', skriver Barcelona-avisen El Mundo Deportivo, der er bekymret over to problemer:

Cheftræner Ronald Koemans mandskab har lukket mål ind i seks ligakampe i træk, mens de ikke har vundet nogle af de fem kampe, hvor de er kommet bagud.

Ni point er der op til førende Real Sociedad, mens Barcelona har seks point op til rivalen Real Madrid. Dog med en kamp i hånden til Messi og holdkammeraterne. Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Skygge af sig selv

Også avisen Sport er bekymret på Barcelonas vegne.

'Sæsonen ser dårlig ud for FC Barcelona, for mens resultaterne i Champions League er gode, er La Liga den turnering, der bedst definerer et holds regelmæssighed, og der er de forfærdelige.'

'Barça er en skygge af, hvad de var.'

Avisen peger på, at der skal styr på klubben uden for kridtstregerne, så holdet nemmere kan blomstre på banen.

'Du er nødt til at bygge huset fra fundamentet, så det mest presserende er en ny præsident med et hierarki, der er i stand til at vende en klub, der er i problemer.'

Gerard Piqué udgik skadet, og spørgsmålet er, hvor længe Barcelona skal undvære stjernen. Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

Som endnu et kæmpe gok i nødden på Koeman måtte han også se forsvarsstjerne Gerard Piqué udgå med en skade. Spanieren skal undersøges yderligere søndag, men El Mundo Deportivo melder umiddelbart om en skadespause på 6-8 uger.

- Træneren har hovedansvaret for holdets resultater, og jeg bliver nødt til at tro på spillerne. Men vi skal forbedre os i defensiven og angrebet, siger Ronald Koeman ifølge Reuters.

Tirsdag kan Barça rejse sig i Champions League, hvor de har maksimumpoint efter tre kampe, ude mod Dynamo Kiev. Det er dog først og fremmest i La Liga, at de skal om bord på toget, inden det for længst har forladt perronen.

