Barsk nedtur: 45 minutters mareridt

At ligge ét point fra førstepladsen med to kampe tilbage af ligaen er noget, så godt som alle fodboldklubber verden over drømmer om.

Men ikke i FC Barcelona.

For storklubben snublede tirsdag aften i udkanten af Valencia, hvor Levante, der har absolut ingenting at spille for i den nederste halvdel af ligaen, fik 3-3 efter at have været bagud 0-2 og 2-3 undervejs.

Pinligt for FC Barcelona, der ganske vist fortsat ligger godt med i toppen og da sagtens - i teorien - kan vinde mesterskabet, men som ikke har ret mange andre end sig selv at klandre, hvis det ender i nul og niks.

Dagen derpå er medierne i Spanien da også hårde ved Ronald Koemans tropper.

'Barca selvdestruerede,' skriver Madrid-baserede AS, mens El Mundo Deportivo taler et sprog, der ikke er til at misforstå:

'Utilgiveligt farvel til La Liga fra et Barca-hold uden ånd,' skriver Barcelona-avisen.

Kollegerne på Sport, der også er Barcelona-baseret, maler et noget morbidt billede:

'El Barca se ahorga en la orilla de Valencia,' hvilket kan oversættes til 'Barca drukner ved Valencias bredder'.

Madrid-avisen Marca kalder det blot for '45 minutters mareridt' med billedet af en opgivende Lionel Messi.

Kigger man på slutprogrammet for de tre tophold i La Liga, og det gør folk med tilhørsforhold til Atlético, Real og Barca meget i denne tid, så springer det dog i øjnene, at Madrid-klubbernes slutprogram bestemt ikke er det letteste på jord.

De har ganske vist en kamp i hånden sammenlignet med Barcelona, men hvis de henter ni point, vil det nok komme bag på selv de mest hærdede gutter på tribunerne.

Se bare her: