Beckham kom – det gjorde Ronaldo og Zidane ikke

Mens vi spændt venter på, at det næste nummer af Vogue lander med et dumpt drøn i postkassen, må vi jo finde på andre sysler at fordrive tiden med.

Andre end Caroline Wozniacki havde i hvert fald valgt at lade sig smede hymens lænker på denne lørdag, der var pænt solbeskinnet under sydligere himmelstrøg, mens torden og lynild buldrede og bragede i det nordsjællandske, hvor en vis P. Schmeichel eksempelvis fik ægteskabslicens og guddommelig velsignelse.

I den imposante katedral i Sevilla gik Sergio Ramos til alters for at blive viet til Pilar Rubio, og det var så helt afgjort ikke en begivenhed, der gik stille for sig. Der var tonsvis af mennesker i den gamle andalusiske bys krogede gader og stræder, masser af kendte og en del, der IKKE var der – eksempelvis Cristiano Ronaldo!

Victoria Beckham og husbond David i perlehumør og pink sko på vej ind i Sevillas katedral. Foto: Marcelo del Pozo/Reuters/Ritzau Scanpix

Til gengæld dukkede David Beckham iført Victoria op i katedralen og deltog sammen med 400 andre i den efterfølgende fest, hvor det ifølge flere spanske og britiske medier var ingen ringere end AD/DC, der fyrede op under løjerne på parrets farm La Alegria SR4.

Brudevalsen udsat for heavy rock… Det lyder sjovt, men lige fra den del af arrangementet er der intet sluppet ud. Mobiltelefoner var helt indlysende bandlyst.

Sergio Ramos er født i Camas i Sevilla-provinsen og opdraget i Sevilla FC’s ungdomsakademi, indtil han som 19-årig skiftede til Real Madrid. Derfor var det indlysende, at den 33-åriges bryllup med den 41-årige tv-vært Pilar Rubio naturligvis skulle finde sted i den imponerende katedral. Parret har tre børn, Alejandro, Sergio og Marcos Ramos Rubio.

Ceremonien og det efterfølgende party inkluderede talrige nuværende og tidligere topspillere som Luka Modric, Alvaro Morata, Joaquin, Roberto Carlos, David Beckham, store tyrefægtere, feterede flamenco-dansere og mange andre op i selskab med Barcelona-kolleger som Sergio Busquets og Jordi Alba.

Ifølge flere medier var Cristiano Ronaldo IKKE inviteret og derfor ikke så underligt, han ikke dukkede op. Gerard Pique og Shakira var på gæstelisten, men valgte at melde afbud, og Sergio Ramos’ tidligere og nuværende chef, Zinedine Zidane, havde åbenbart valgt at holde ferie i Bilbao frem for at deltage i højtidelighed og høre AC/DC fyre ’Thunderstruck’ af for fuld smadder.

Tordenstøvlen fra Brasilien, Roberto Carlos, og fru Mariana Luccon ankommer til katedralen i Sevilla. Foto: Cristina Quicler/AFP/Ritzau Scanpix

Luka Modric og Vanja Bosnic er kampklar til ceremonien i kirken. Foto: Cristina Quicler/AFP/Ritzau Scanpix

Sevillas indre var nærmest i undtagelsestilstand på grund af det næsten royale Real-bryllup. Foto: Marcelo del Pozo/Reuters/Ritzau Scanpix

Et ordentligt bryllup inkluderer naturligvis et mindre pressemøde. Her får journalister og fotografer en luns ved receptionen på Bollulos de la Mitacion uden for Sevilla. Foto: Cristina Quicler/AFP/Ritzau Scanpix

Landsholdsangriberen Alvaro Morata er udlejet til Atletico Madrid,men har en fortid i Real sammen med Sergio Ramos. Her er bomberen i selskab med fru Alice Campello. Foto: Cristina Quicler/AFP/Ritzau Scanpix

