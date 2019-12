Bedst af alle: Dansker får fornem hæder

Leganes havde hårdt brug for point i søndags. Og var den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite stærkt medvirkende til, at holdet fik imod Espanyol.

Danskeren viste sig flot frem og scorede det første mål i kampen, som Leganes endte med at vinde 2-0.

Præstationen udløste karakteren 9,3 hos Whoscored.com, der er en højt anerkendt statistikside.

Whoscoreds hold i La Liga Unai Simon, Athletic Bilbao 8,4.



Kieran Trippier, Atletico Madrid 7,7.



Diego Carlos, Sevilla 8,5.



Paulo Oliveira, Eibar 8,1.



Sergio Reguilon, Sevilla 8,0.



Lionel Messi, Barcelona 8,6.



Ever Banega, Sevilla 8,8.



Gonzalo Escalante, Eibar8,6.



Mikel Oyarzabal, Sociedad 8,0.



Chimy Avila, Osasuna 8,9.



Martin Braithwaite, Leganes 9,3.

Det er den højeste karakter af alle spillerne i La Liga, og dermed vurderes Martin Braithwaite præstation til at være bedre end Lionel Messis, som kastede karakteren 8,6 af sig.

Argentineren kom ellers også på måltavlen, da Barcelona bankede Alaves med 4-1 hjemme på Camp Nou.

I alt står Martin Braithwaite noteret for fem sæsonscoringer for Leganes, hvilket gør ham til topscorer for klubben i La Liga.

Martin Braithwaite har fået højere karakter end selveste Lionel Messi i den seneste runde af La Liga. Foto: Albert Gea / Ritzau Scanpix.

