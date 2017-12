Bekræfter interesse for Barcelona-spiller

Siden Aleix Vidal kom til Barcelona fra Sevilla i sommeren 2015, har han aldrig for alvor slået igennem, og nu kan hans dage i den catalanske storklub snart være talte.

I hvert fald forklarer Vidals repræsentant, Ruggero Lacarenza, at forsvarsspilleren kan blive genforenet med sin tidligere direktør i Sevilla, Monchi, i Roma.

- Det er rigtigt, at der er interesse fra Roma. Aleix er en højprofileret spiller, og det vil være godt at mødes med Monchi, siden de to arbejdede godt sammen i Sevilla og havde et godt personligt forhold, siger Lacerenza til Tele Radio Stereo.

Vidal er angiveligt også på blokken hos rivalerne Atletico Madrid.

- Aleix er glad for at spille i Spanien, men det betyder ikke, at han ikke vil prøver andre ligaer eller klubber, afslutter repræsentanten.

Aleix Vidal scorede det ene mål i Barcelonas 3-0-sejr over Real Madrid.

