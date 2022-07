Bekræftet: Braithwaite vraget af Barcelona

Martin Braithwaites Barcelona-eventyr ser ud til at lakke mod enden.

Den danske offensivspiller er nemlig blevet vraget af FC Barcelona og rejser ikke med resten af truppen på træningslejr i USA.

Det står klart, efter at Barcelona lørdag offentliggjorde truppen.

Ifølge den anerkendte transferjournalist Fabrizio Romano er Martin Braithwaite blevet droppet, fordi han skal sælges. Så simpelt er det.

Udover Braithwaite er også Samuel Umtiti, Oscar Mingueza, Riqui Puig og Neto ligeledes blevet sorteret fra, da cheftræner Xavi Hernandez heller ikke ser en fremtid for de spillere.

Landsholdsspilleren har tidligere udtalt, at han ikke har intentioner om at forlade FC Barcelona, men med minimal spilletid i foråret og en Barcelona-trup uden Braithwaite, skal den 31-årige dansker nok kraftigt overveje at søge nye græsgange, hvis han skal komme i spil til en plads i Kasper Hjulmands VM-trup.

Udover Braithwaites manglende tilstedeværelse er det også værd at bemærke, at transferemnet Frenkie De Jong er blevet udtaget til træningsturen på trods af, at Barcelona og Manchester United angiveligt er blevet enige om en transfersum for den 25-årige hollænder.

Andreas Christensen er også med i truppen.

