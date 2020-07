'Bekymret for Messi-situationen'

På det seneste har der været rygter om, at Barcelonas argentinske stjernespiller Lionel Messi ikke har i sinde at forlænge sin kontrakt med Barcelona som udløber om mindre end et år.

Det er noget, som den tidligere Barcelona-præsident Joan Laporta er bekymret for. Det fortæller han i et interview med den catalanske sportsavis Sport.

- Når jeg siger, at vi skal være opmærksomme, så er det det her, som det handler om. Messi er en spiller, som har meget mere at give. Han er den bedste nogensinde, siger han og fortsætter:

- Derfor skal vi sørge for at give ham de forudsætninger, der skal til for at få ham til at blive, være glad og give os mange flere år, lyder det fra Joan Laporta.

Han peger desuden på, at han frygter, at der er nogle beslutninger i ledelsen, som kan føre til, at man får en uheldig beslutning.

Selv har den nuværende klubpræsident Bartomeu slået fast, at han ikke er i tvivl om, at Messi kommer til at forlænge sin kontrakt med Barcelona, som han også har spillet for i hele sin professionelle karriere.

Laporta var præsident for Barcelona mellem 2003 og 2010.

Se også: Sidste udkald!

Se også: Messi-episoden alle snakker om