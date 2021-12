Benzema brillerer i underholdende Real Madrid-sejr

Karim Benzema har været flyvende i 2021, og onsdag sluttede han året med stil.

Den franske angriber scorede to kasser, da Real Madrid lukkede sit fodboldår med en 2-1-sejr over Athletic Bilbao, og den ene træffer var lidt af en perle.

Den faldt allerede i fjerde minut, da Toni Kroos lagde bolden til rette for ham helt ude i hjørnet af feltet, og med et formidabelt træf krøllede han kuglen over i modsatte side af målet.

Med onsdagens scoringer har Benzema nettet 15 gange i denne La Liga-sæson og er topscorer i ligaen.

Opgøret var hæsblæsende og tempofyldt i første halvleg og lidt mere roligt i anden halvleg. Med sejren har Real Madrid 46 point på førstepladsen. Det er otte flere end Sevilla, der på andenpladsen har en kamp i hånden.

Real Madrid var ellers uden hele otte spillere, der enten er skadede eller smittet med coronavirus. David Alaba og Luka Modric er blandt de smittede.

Men ganske symptomatisk for Real Madrids sæson var Karim Benzema afgørende.

Han fortsatte i syvende minut, da Bilbaos Unai Nunez lidt uheldigt kom til at rette bolden i dybden til franskmanden, som iskoldt udnyttede chancen og bragte Real Madrid på 2-0.

Bilbao var dog langt fra ude af kampen, og bare tre minutter efter Benzemas anden scoring, kom hjemmeholdet på tavlen.

Oihan Sancet fik bolden på kanten af feltet og gav den et ordentligt drøn. Thibaut Courtois i målet forsøgte at nå den, men den var placeret helt op ad stolpen, og så stod den 2-1.

Efterhånden som kampen skred frem, var det tydeligt, at Real Madrid var plaget af en smal trup. Energien forsvandt en smule, og Bilbao var rigtig fint med.

Med fem minutter igen fik Bilbaos Nico Williams en stor chance, men Courtois storspillede og blokerede afslutningen, så Real Madrid kunne trække sig sejrrigt ud af årets sidste kamp.

Tidligere onsdag led Atlético Madrid sit fjerde nederlag i træk, da klubben tabte 1-2 til Granada. Klubben er på femtepladsen med 17 point op til Real Madrid.