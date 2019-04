Benzema overgår Messi og Ronaldo med rekord

Det er muligt, at Karim Benzema ikke er den mest populære angriber i Real Madrids historie, men han har med sin scoring mod Huesca søndag aften opnået noget, som hverken Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi har kunne gøre.



Med målet har han nemlig scoret mod alle de hold, han har mødt i den bedste spanske række. Det skriver den spanske sportsavis Marca.



Samlet set han har stået overfor 34 forskellige hold i La Liga siden ankomsten i Real Madrid for et årti siden. Til sammenligning har Lionel Messi mødt 40 hold i sin tid i Barcelona, hvor det er blevet til mål mod 37 af holdene.



For ham er det mod klubber som Cadiz, Murcia og netop Huesca, at Messi har manglet at score mod. For Ronaldos vedkommende hedder det 32 hold ud af 33 mulige, hvor det var Leganes, som han aldrig fik scoret mod.



Tidligere var det kun den mexicanske legende Hugo Sanchez, som kunne prale med at have scoret mod alle de hold, han havde mødt i La Liga, men da det 'kun' var 33 hold, så slår Benzema altså også ham.



Målet mod Huesca kom med ét minut tilbage af den ordinære spilletid, som sikrede Real Madrid en sejr på 3-2 over bundholdet.

