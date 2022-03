Benzema ustoppelig: Real med direkte kurs mod mesterskab

Karim Benzema og Vinicius Junior fortsætter med at vise høj kvalitet i Real Madrids offensiv.

Mandag aften var de afgørende for, at klubben kom fra Mallorca med en 3-0-sejr efter en kamp, hvor hjemmeholdet havde stået fint imod i lange perioder.

Vinicius Junior åbnede målscoringen til 1-0, mens Karim Benzema scorede to gange.

Sejren betyder, at Real Madrid nu er ti point foran Sevilla i toppen af La Liga og det tyder mere og mere på, at mesterskabet ender i hovedstaden.

Mallorca ligger på 16.-pladsen, hvor klubben har fire point ned til Cadiz på den forkerte side af nedrykningsstregen.

Real Madrid skulle forsøge at følge op på sidste uges store triumf i Champions League, hvor klubben vendte et truende nederlag til sejr over Paris Saint-Germain og gik videre til kvartfinalen.

Det blev dog en bøvlet omgang på ferieøen.

Mallorca stod godt imod i første halvleg, og Real Madrid spillede for langsomt og havde svært ved at bryde igennem hjemmeholdets defensive panser. Når det indimellem lykkedes at komme tæt på, blev gæsternes afslutninger blokeret.

Anderledes godt gik det, da anden halvleg var ti minutter gammel.

Federico Valverde pressede Iddrisu Baba så meget, at Mallorca-spilleren tabte bolden lige uden for feltet, og hurtigt var Karim Benzema over den.

Han sendte den til siden til Vinicius Junior, der sparkede bolden mellem benene på Mallorca-keeper Sergio Rico.

Benzema og Vinicius foldede sig ud igen efter 77 minutter.

Førstnævnte spillede bolden ind foran mål, hvor Vinicius fremprovokerede et straffespark. Den sparkede Benzema stensikkert i kassen, og så var Real Madrid på 2-0.

Benzema lukkede og slukkede opgøret, da han efter 82 minutter steg op til et indlæg fra Marcelo og headede kuglen i kassen til 3-0