Beskidt spil om Barça-skifte - nu truer de med retssag!

AS Roma overvejer at sagsøge Bordeaux efter kontroversielt salg til FC Barcelona

Fodboldbranchen er ikke for børn og sarte sjæle.

Alle kneb gælder i jagten på trofæer og profit - ikke mindst, når en handel i transfervinduet nærmer sig sin afgørende fase.

Spørg bare i Tottenham, der tilbage i 2013 var tæt på at sikre sig brasilianske Willian i ukrainske Shakhtar Donetsk.

London-klubben havde betalt spillerens flybillet, gennemført det obligatoriske lægetjek og endda taget billedet af brasilianeren i den hvide klubtrøje. Kun underskriften manglede, før han officielt var Tottenham-spiller.

Men så ringede Willians telefon med et tilbud fra Chelsea i allersidste øjeblik.

Så mens Tottenham-ledelsen kun kunne se måbende til, og Spurs-fans overalt på kloden rev sig i håret af frustration, smuttede Willian over til lokalrivalerne og skrev under.

Samme skæbne ramte forleden italienske AS Roma, der håbede på at følge købet af Robin Olsen i FCK op med den talentfulde brasilianske kantspiller Malcom, der havde sikret sig et mindre gennembrud som holdkammerat med Lukas Lerager i Bordeaux.

Han endte i stedet i FC Barcelona, og nu overvejer romerne et sagsanlæg mod den franske klub efter et speget og uskønt forløb.

- Vi ser på vores muligheder. Det er noget, vi overvejer, siger sportsdirektør Ramón Rodriguez Verdejo - bedre kendt som Monchi - til AS Romas hjemmeside.

"What happened is easy to explain - but hard to understand."



Sporting director Monchi gives his perspective on the Malcom saga... #ASRoma pic.twitter.com/ElSG2RYZIm — AS Roma English (@ASRomaEN) July 24, 2018

I Rom havde den anerkendte sportsdirektør længe haft et godt øje til Malcom, der også var eftertragtet hos klubber som Everton, Tottenham og mægtige FC Barcelona.

Og mandag lykkedes det at opnå en mundtlig aftale mellem de to klubber.

På Bordeaux' foranledning udsendte begge klubber meddelelser om, at man var nået til enighed - selvom AS Roma som børsnoteret klub oprindeligt havde ønsket at vente med offentliggørelsen.

Flyet, der skulle sende Malcom til lægetjek i den italienske hovedstad og den endelige kontraktunderskrivelse, var bestilt, da Bordeaux pludselig kontaktede Monchi med beskeden om, at FC Barcelona havde meldt sig på banen med et bud på 41 mio. euro - ca. 305 mio. kroner - og at AS Roma skulle overbyde de spanske mestre, hvis en aftale skulle i hus.

Det valgte romernens præsident, James Pallotta, at gøre, selvom Monchi frarådede det.

Men for anden gang accepterede Bordeaux-bestyrelsesformanden Stephané Martin et bud fra Barcelona, og så smækkede Monchi og AS Roma med døren

- Jeg fortalte ham, at vi havde en aftale, men han sagde, at der ikke var skrevet under på noget, og at der ikke var noget at gøre, forklarer Monchi, der advarer om, at han ligger inde med en større samling mails og beskeder, der i tilfælde af en retssag skal dokumentere, at AS Roma blev ført bag lyset.

Og Malcom?

Han har allerede kysset logoet på sin nye Barcelona-trøje.

