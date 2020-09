Bider mærke i helt særlig detalje

Barcelona-journalisten Cordula Roura hæfter sig ved, at Lionel Messi ikke nævnte Ronald Koeman ved navn, da argentineren fortalte, at han bliver i klubben

Sommerens helt store transferhistorie ser ud til at have fået en ende. For nu.

Lionel Messi fortalte fredag, at han bliver i FC Barcelona og opfylder sin kontrakt, der løber et år frem til juni 2021

Hvad der sker efter, kommer meget an på en bestemt begivenhed.

Det fortæller Cordula Roura, der er journalist på Barcelona-avisen El Mundo Deportivo, til Ekstra Bladet.

- Der er præsidentvalg til marts næste år, og det kommer til at have en stor betydning for, hvad Messi gør, når hans kontrakt udløber.

Forholdet mellem Lionel Messi og den nuværende FC Barcelona-præsidenten, Josep Bartomeu, er for alvor krakeleret i løbet af den seneste sæson.

- Bartomeu kan ikke stille op igen, og hvis der bliver valgt en præsident, der har de rigtige ambitioner for klubben, kan det være, at Messi forlænger til 2022 eller 2023.

Artiklen fortsætter under billedet:

Josep Bartomeu og Lionel Messi, da argentineren i 2017 skrev under på en kontraktforlængelse til sommeren 2021. Smilende kommer ikke til at være så store næste gang de to støder på hinanden. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

'Den nye træner'

Under interviewet fredag, hvor Messi bekendtgjorde sit valg om at blive, nævnte argentineren ikke Ronald Koeman ved navn på noget tidspunkt.

Cordula Roura fortæller, at det ikke tyder godt for den hollandske træner, der blev ansat i 19. august.

- Messi nævner refererer kun til Koeman, som 'den nye træner'. Det kan godt tyde på, at han ikke har fået den bedste start, når det kommer til forholdet til Messi.

I slutningen af august ringede Ronald Koeman til Messis gode ven Luis Suarez, og fortalte i en ultra kort telefonsamtale, at han ikke havde nogen fremtid i klubben.

- Messi mener, at det er mangel på ambition fra både Koeman og Bartomeu, da han stadig synes, at Suarez kan tilbyde holdet noget.

Suarez scorede 16 mål for Barcelona i den bedste spanske fodboldrække, La Liga, sidste sæson.

Selvom Messi og Bartomeu skal omgåes hinanden frem til marts, så er krigen ikke slut. Det mener Cordula Roura.

- Bartomeu har stadig et problem, fordi Messi har så meget magt i Barcelona. Han og Koeman er nødt til at ændre de planer, de havde for næste sæson.

Selvom La Liga-sæsonen starter 11. september, så spiller FC Barcelona og Lionel Messi første kamp 27. september.

Kampen er blevet udsat på grund af Barcelonas deltagelse i sommerens Champions League-slutrunde.

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Spiller du Tour-manager? Ham skal du hente til lørdagens bjergetape:

Han er den helt store joker

Brøndby til salg: Køberne findes i klubben