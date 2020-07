Bider mærke i særlig detalje

Martin Braithwaite kommer også til at stå på holdkortet i Barcelona i den kommende sæson, mener journalisten Rafael Hernandez. Han finder især grobund for optimismen i danskerens stærke psyke, som tydeligt toner frem under interview

Rygterne om et salg af Martin Braithwaite svirrer i luften, men det kan blive svært for FC Barcelona at skille sig af med danskeren.

Det vurderer den anerkendte spanske journalist Rafael Hernandez, der har fulgt Barcelona i over 20 år.

Ekstra Bladet har talt med Rafael Hernandez, der sætter spørgsmålstegn ved, om klubben overhovedet kan få 135 millioner for den 29-årige dansker, som de selv gav for ham tilbage i februar.

Vi får også danske Martin Braithwaite at se i aktion for Barcelona i næste sæson, vurderer den spanske journalist Rafael Hernandez. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

- Jeg var faktisk imod, at de overhovedet hentede ham til klubben. Meningen var jo, at de skulle købe ham for at sælge ham igen, når transfervinduet åbner. Men jeg er faktisk ikke sikker på, at de overhovedet kan sælge Braithwaite for samme beløb, som de gav for ham, siger Rafael Hernandez til Ekstra Bladet.

- Så jeg tror, at han kommer til at blive i klubben i en sæson mere, vurderer den spanske journalist.

Fortjener en større chance

Rafael Hernandez mener til gengæld, at Martin Braithwaite fortjener en større chance over en hel sæson, før vi dømmer ham ude af Barcelona.

- Jeg vil håbe, at han får mindst en hel sæson til at bevise sit værd. Men, som vi kender Barcelona som klub lige nu, så vil han blive solgt, så snart vinduet åbner, hvis der opstår en mulighed for det.

- Det er ikke et sted, du bare lige får lov at være i to-tre år. Men jeg tror, at Braithwaite får lov at blive på Barcelonas hold i mindst en sæson endnu. Måske vil han endda kunne blive en vigtig back-up og blive i tre eller fire sæsoner, fortæller han.

Har mentaliteten

Det kræver meget at spille i en storklub som Barcelona, og historikken fortæller da også, at flere spillere har haft svært ved at finde sig til rette i det catalanske.

Men det bliver ikke et problem for den danske landsholdsspiller, hvis du spørger Rafael Hernandez.

- Synes du, at han har niveauet til at kunne spille i en klub som Barcelona?

- Halvdelen af det at være fodboldspiller handler jo om det mentale på plads og at være klar til det. Det handler også om ens psyke, og jeg mener virkelig, at han har det i sig. Hver gang han giver interviews, hviler han i sig selv, og man kan høre, at han tror på, at det hele nok skal gå, hvis han bare gør sit bedste hver gang.

- Du kan se på ham, hver gang du ser ham træne uden for banen, at han virkelig gerne vil have succes i Barcelona. Så han har noget af det, der skal til for at blive en succes i klubben, lyder det fra den spanske journalist.

Martin Braithwaite har indtil videre spillet ti kampe for Barcelona. Senest fik han spilletid i holdets kamp mod Osasuna torsdag aften, hvor han startede på banen, da catalerne noget overraskende led et 1-2-nederlag og måtte endegyldigt vinke farvel til sine mesterskabsdrømme.

Søndag er danskeren med i Barcelonas trup, der blot tæller 13 markspillere til mødet med Alaves. Det er sæsonens sidste kamp i La Liga.

