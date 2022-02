Bilbao tager endnu en skalp og slår Madrid ud af pokalturnering

Athletic Bilbao må efterhånden få det til at løbe koldt ned af ryggen på de spanske storklubber.

For to uger siden sendte holdet Barcelona ud af den spanske pokalturnering Copa del Rey. Torsdag aften var det Real Madrid, som stod for skud.

Et stort mål af baskerklubbens kantspiller Alex Berenguer i kampens døende minutter sikrede Bilbao en plads i turneringens semifinale.

Målet kom sent, men det trak i løbet af kampen generelt op til en baskersejr.

Men Real Madrid holdt i store dele af kampen Bilbao hen, som ventede til kampens sidste minut i den ordinære spilletid, før kampen skulle afgøres.

Her var det Berenguer, som havde den afgørende aktion.

Et flot eksekveret skud blev placeret i højre hjørne af Real Madrids mål, og så så det sort ud for kongeklubben fra den spanske hovedstad.

Real Madrid led især under fraværet af den franske angriber Karim Benzema. Han er stadig på vej tilbage fra en benskade og kunne altså ikke sætte sit præg på opgøret.

Og der var heller ikke kvalitet at hente fra den brasilianske kantspiller Vinicius Junior, som leverede en dårlig præstation.

Brasilianeren led øjensynligt af jetlag, efter at han kun lige for nylig er vendt hjem til Spanien efter at have været i aktion for sit landshold.

Landsholds- og klubkammerat Rodrygo havde haft samme tur hjem til Sydamerika.

Real Madrid-cheftræner Carlo Ancelotti mener, at Real Madrid havde godt styr på kampen, men erkender alligevel, at Bilbao fortjente sejren.

- Vi havde kampen under kontrol, og vi havde muligheden for at vinde i overtid, men de formåede at score sent i kampen, og de fortjente sejren, siger han.

Det blev ikke til minutter for angriberne belgiske Eden Hazard og walisiske Gareth Bale, på trods af at Real Madrid desperat manglede et mål i kampen, og Ancelotti ikke havde brugt alle sine udskiftninger.

- Andre spillere spillede heller ikke. Hvorfor spørger du ikke ind til dem?, sagde Ancelotti, da han blev spurgt om, hvorfor de to angribere ikke fik græs under fødderne.

- Jeg straffer ikke nogen. De konkurrerer alle om spilletid.

Bilbao sikrede sig med sejren en plads i semifinalen. I den anden kvartfinale slog Real Betis Real Sociedad ud.

Lodtrækningen til semifinalen finder sted fredag. Ud over Betis kan Bilbao møde Rayo Vallecano eller Valencia.