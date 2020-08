Bizar aftale kan koste Barça kassen

Philippe Coutinho har været et dyrt bekendtskab for FC Barcelona.

Den brasilianske landsholdsspiller kostede klubben 120 mio. euro (893 mio. kr.), da han i januar 2018 blev hentet i Liverpool.

Nu risikerer den kriseramte klub at måtte betale endnu flere penge for en spiller, der aldrig slog til for dem, men derimod slog til mod dem.

I fredagens 2-8-nederlag til Bayern München gned 28-årige Coutinho ekstra salt i Barça-såret, da han sidst i 2. halvleg blev sat på banen.

Den brasilianske regissør, der i denne sæson har været udlånt til Bayern, lagde først op til en Robert Lewandowski-scoring, inden han selv med to mål fuldendte afklapsningen af den klub, der ejer ham.

Og som om det ikke var slemt nok, kan Coutinhos Champions League-succes med Bayern München koste FC Barcelona yderligere fem mio. euro - godt 37 mio. kr.

For i forbindelse med aftalen mellem FC Barcelona og Liverpool fik den engelske klub indføjet en række klausuler.

'The Reds' fik 37 mio. kr., da Coutinho rundede 25 kampe og fik ca. 75 mio. kr., fordi FC Barcelona kvalificerede sig til Champions League. Dermed røg prisen på Coutinho op over en milliard kroner.

Philippe Coutinho scorede de to sidste mål, da Bayern München fredag slog FC Barcelona 8-2. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Der er stadig klausuler for omkring 185 mio. kr. i aftalen, og Liverpool kan se frem til en betaling på 37 mio. kr., hvis Bayern München løfter Champions League-trofæet søndag aften.

Af aftalen mellem Barcelona og Liverpool fremgår det ifølge Marca, at englænderne skal have fem mio. euro, hvis Coutinho vinder Champions League.

Der står ikke noget om, at det skal være med FC Barcelona, og det kan vise sig at blive en dyr forglemmelse.

Bayern München er favoritter til at snuppe Champions League-trofæet. De møder onsdag Lyon, og går de videre, skal de møde enten Paris Saint-Germain eller RB Leipzig i søndagens finale i Lissabon.

Bayern München har valgt ikke at udnytte deres købsoption på brasilianeren, der derfor efter planen vender tilbage til Camp Nou.

Han virker dog ikke til at have en fremtid i FC Barcelona, og det spiller formentlig også ind, at spanierne skal betale Liverpool yderligere knap 150 mio. kr., hvis Coutinho når 100 kampe for klubben.

Philippe Coutinho nåede 76 kampe for Barcelona, inden de sendte ham på leje i Bayern München.

Se også: Nedturen total: Politiet bekræfter

Se også: Chokmelding: Thorup tæt på fyreseddel

Se også: Medie: Bekræfter Barcelona-fyring