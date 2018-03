Bizar anklage: Messis hus bremser udvidelse af lufthavn

En række lavpris-flyselskaber ønsker en udvidelse af Barcelonas lufthavn, fordi der mangler landingspladser, men selvom der er planer om en udvidelse, så er der en række komplikationer, der skal overvindes først.

En af disse er ifølge flyselskabet Vuelings direktør, Javier Sanchez-Prieto, at udvidelsen af lufthavnen ikke kan lade sig gøre på grund af Fc Barcelonas ubestridte superstjerne, Lionel Messi.

- Man må ikke flyve over, hvor Messi bor. Det sker ingen andre steder i verden.

Området, der er tale om, hedder Castelldefels og ligger i udkanten af ​​Barcelona. Her bor Messi og en række andre Barca-stjerner. Området​ har en miljø-restriktion, der begrænser, hvor ofte der må flyves over området.

Lionel Messi har boet i området siden 2010, og siden indflytningen har han og konen købt nogle af nabo-grundende, så deres grund nu dækker 10.000 kvadratmeter.

Familia de 5 #blessed Et opslag delt af AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) den 15. Okt, 2017 kl. 7.02 PDT

Castelldefels ligger blot 10 km væk fra Barcelonas lufthavn, Él Prat, som er en af ​​de travleste i Europa, og for at kunne udvide lufthavnen, er det nødvendigt at flyve over området, mener Vuelings direktør.

Det idylliske område er placeret en kort 12-kilometer køretur fra det ikoniske Nou Camp og kan prale med en fantastisk udsigt ud til Middelhavet.

Det er det eksklusive skjule-sted for Barcelona-stjernerne, hvor Philippe Coutinho er den seneste til at købe et hus i det lille område, som også er kendt som Bellamar.

Den spanske fly-boss ønsker en debat om, hvorvidt miljø-restriktionerne skal lempes, så det bliver muligt at flere fly får lov at passere området.

Hvordan Lionel Messi og hans holdkammerater forholder sig til debatten er endnu uvist.

