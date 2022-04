Bizarre billeder af stjernen

Flere fans har formentlig været ganske glade efter FC Barcelonas 1-0-sejr over Sevilla søndag aften, og det var ikke kun på grund af resultatet.

Den nuværende Sevilla-stjerne Ivan Rakitić, der tidligere har spillet i Barcelona, valgte nemlig at dele godt ud af sit tøj efter La Liga-braget på Camp Nou.

Faktisk havde kroaten til sidst kun hvide Frank Hvam-underbukser på og så lige strømper og støvler.

Rakitić løb ned til Barças stemningstribune, hvor han først gav en fan et langt kram og efterfølgende afleverede sin Sevilla-trøje. Herefter fik en anden fan et langt kram, og Sevilla-spilleren valgte så at smide shortsene for at give dem til fanen.

Den tidligere Barcelona-spiller tabte mødet med de tidligere holdkammerater. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Efter kampen var det tid til at dele ud at spillertøjet. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Så skal der luntes tilbage mod omklædningen, efter at tøjet er røget af. Foto: lluis Gene/Ritzau Scanpix

Det var tydeligt at se, at de seks sæsoner på Camp Nou bestemt ikke er glemt, og at han stadig er ganske populær i sin tidligere klub.

Kroaten tog så løbeturen tilbage mod omklædningsrummet ganske letpåklædt. Der var endda også plads til smil trods nederlaget til den sydspanske klub.

Med nederlaget er Sevilla stadig på 57 point, hvilket Barcelona og Atlético Madrid også er på efter weekendens sejre. Barcelona på andenpladsen dog med en kamp færre.

Der er hele 12 point op til førende Real Madrid.