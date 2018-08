Bizarre regler i La Liga vækker opsigt

For at give både fans på stadion og hjemme i stuerne en behagelig oplevelse har La Liga en stak regler, som skal give klubberne fælles retningslinjer på kampdage

15 sekunders jubel fra stadionspeakeren, bannere som ikke må dække reklamer, flytning af fans til fordel for kameraer og maskotter i menneskestørrelse.

Det er blot nogle af de regler, som La Liga har for klubberne og deres fans, skriver Marca.

Meningen med reglerne er, at de primært skal gøre oplevelsen på tv bedre for fans, og samtidig skal det også give bedre muligheder for sponsorer og branding af ligaen.

Fjernsyn i fokus

Flere af reglerne er direkte målrettet tv, så nogle af dem vil være en smule til gene for de fans, som kommer på stadion.

Blandt andet er der lavet regler for, hvor kameraerne skal stå på stadion. Så hvis et stadion har indrettet tilskuerpladser i et område, hvor der ifølge reglerne skal være et kamera, så må deres fans simpelthen flyttes til et andet sted.

Det samme gælder de fans, som sidder uden for hovedkameraets synsfelt. Hvis området, som kameraet dækker, ikke er fyldt, så vil disse fans blive rykket derhen, så stadion ser mere fyldt ud på tv. Hovedreglen er dog, at klubben skal forsøge at sælge sæder i kameraets synsfelt først.

Regler på stadion

Nogle af reglerne er til for at gavne La Liga som et brand. Derfor eksempelvis reglen med flere tilskuere i kameraets synsfelt.

En anden regel er dog, at alle klubberne skal bruge den samme font på trøjerne, når de skriver spillernes navne og numre.

Det skal give et billede af en samlet liga, og reglen findes også i den engelske Premier League.

Men det er langt fra det eneste, der skal gøres på stadion.

Speakeren må ikke juble i mere en 15 sekunder, når der scores et mål, og fans må ikke opsætte et banner, som kan dække for et reklameskilt på stadion.

Den sjoveste regel i bunken må dog være den, at klubbernes maskotter skal være omtrent i menneskestørrelse. Der står dog intet om, hvad en 'menneskestørrelse' er, og bare på Barcelonas hold kan det jo variere fra lille Messi på 1,70 til Pique på 1,95 meter.

Maskotterne skal desuden bære holdets trøje, og må kun ses på stadion lige før kampen, i pausen og efter kampen.

Messi og Pique står her sammen med deres holdkamerater, og højdeforskellen ses tydeligt. Foto: Manu Fernandez

Bødestraf for at bryde reglerne

For hver regel, der brydes på stadion, får klubben et strafpoint.

Hvert strafpoint giver en bøde på 1000 euro.

Siden reglerne blev indført i 2016-17 sæsonen, er klubberne generelt blevet bedre til at følge reglerne, men flere ender dog stadig med nogle strafpoint.

I sidste sæson var Real Madrid de største syndere, mens Alaves og Valencia var bedst til at overholde reglementet og derfor fik færrest strafpoint.

