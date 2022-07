Bizart: Xavi nægtet indrejse til USA

FC Barcelona rejste lørdag på træningslejr i USA uden klubbens cheftræner, Xavi Hernandez.

Det beretter avisen El Mundo Deportivo.

Træneren blev nægtet adgang til flyet i lufthavnen i Barcelona, efter at han for nogle år siden tre gange har besøgt Iran, som USA har et anspændt politisk forhold til.

På grund af sine ture til Iran skal Xavi ansøge om en særlig tilladelse til at komme ind i USA.

Ifølge avisen blev Barcelona først klar over problematikken fredag, men klubben mente, at den havde fundet en løsning. Alligevel blev cheftræneren stoppet i lufthavnen.

Xavi vil formentlig allerede mandag få lov til at rejse mod Miami, hvor han i så fald kan nå at stå i spidsen for den afsluttende træning før en træningskamp mod Inter Miami. Senere på turen skal holdet også spille mod Juventus.

Træneren har i alt besøgt Iran tre gange, mens han var tilknyttet Qatar-klubben Al Sadd i slutningen af sin aktive karriere. Xavi spillede sin sidste kamp som aktiv i Teheran i maj 2019, inden han blev træner i Al Sadd.

Mens Xavi lørdag måtte blive hjemme i Barcelona, så er Andreas Christensen med flyet til USA. Det ventes også, at lørdagens nyindkøb fra Bayern München, Robert Lewandowski, støder til holdet i Miami.

Her vil den polske angriber ifølge tyske medier gennemgå det obligatoriske lægetjek.

Barcelonas danske angriber, Martin Braithwaite, er sorteret fra truppen til den forestående træningslejr.

