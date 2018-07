Blev fængslet for mordforsøg: Nu har han fundet ny La Liga-klub

Den tidligere portugisiske U21-landsholdsspiller Ruben Semedo blev for fem måneder siden smidt i fængsel for blandt kidnapning og mordforsøg er på fri fod igen, og det er allerede nu lykkes ham at finde en ny klub.



Det er La Liga-oprykkerne fra Huesca, der er gået med til at leje ham fra Villarreal, og spillerens nye klubs direktør Emilio Vega slår fast, at alle har brug for en ny chance - og at Semedo har holdt formen ved lige bag tremmer, fortæller Vega i et interview med Cadena Ser.



- Ruben er i virkelig god fysisk form, og han har spillet kampe i fængslet. Klubben og denne by er god for ham. Det er et afslappende sted og den er meget åben, så det vil være ligesom en familie for ham, hvor han kan komme til at yde på højeste niveau, siger Vega.



Desuden peger Huesca-direktøren på, at de ikke vil dømme ham, da de har hentet ham for evnerne på fodboldbanen. Endvidere er det op til retssystemet at afgøre, hvordan det skal gå ham.



- Vi kommer ikke til at holde øje med ham, når han er udenfor banen. Han kommer til at have de samme regler som de øvrige 23 spillere i truppen, men hvis han ikke gør det, så vil han blive straffet.



Ruben Semedo betalte omkring 225.000 kroner for at komme ud af fængsel i sidste uge.

Se også: Første ord siden VM: Dansk straffeskurk har meget at bevise

Se også: Mistænkeligt billetsalg hos FCM: Nu er det undersøgt

Se også: Ronaldos krop er 20 år gammel