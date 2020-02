- Blev nødt til at sige det til konen

Braithwaite til Barcelona? Det er lige til den lukkede!

BARCELONA (Ekstra Bladet): Martin Braithwaite er FC Barcelona-spiller, og hvor skørt det end lyder, så er det ikke kun ham selv, der har haft en finger med i spillet.

- Gud har flyttet bjerge for mig, sagde han, da han torsdag aften blev præsenteret på Camp Nou.

Efter den stort anlagte presseseance fik Ekstra Bladet mulighed for at spørge ham lidt ind til, hvad i alverden Gud har gjort, siden Braithwaite spiller sammen med fodboldguden Lionel Messi.

- Gud har givet os alle sammen en gave. Hvis vi tror på en ting, og vi virkelig siger til os selv, at vi kan gøre det, så sker det. Arbejder du hårdt på det og visualiserer dit mål, så har det vist mig, at man ikke kan styre, hvordan det sker; det gør han for dig.

- Du skal bare tro på det og arbejde hårdt, så flytter han et bjerg for dig.

Braithwaite skyder ind i en Barcelona-trup, hvor uroen ulmer med flere skader og en ledelse, der beskyldes for at gå bag spillernes ryg med tilsvininger online.

Men det er ikke noget, der rører dansker

- Det her er en sindssyg positiv oplevelse for mig, og jeg kan kun se de positive ting i det, siger Braithwaite og uddyber, at det er gået stærkt.

- Jeg hørte det for en uge siden, og jeg har bare gået og ventet. Jeg har ikke fortalt det til nogen, men jeg blev nødt til at sige det til min kone, da det kom ud i medierne.

Et stort hul

Med sit skifte efterlader han samtidig et gabende hul i Leganes’ offensiv. En klub, der har givet ham muligheden for at spille La Liga, og som nu kæmper om overlevelse i den bedste spanske række.

- Jeg havde ikke troet på at skulle flytte overhovedet. Jeg havde lige købt hus, så jeg havde ikke regnet med det.

- Men samtidig er det en mulighed, der kun opstår en gang i livet, og det kunne jeg ikke sige nej til. Det forstod de også godt i klubben.

Hvordan føles det så at forlade Leganes?

- Jeg har al respekt for den klub. De gav mig muligheden for at spille La Liga og vise mig frem. Jeg skulle vise mig frem i lidt over et år, og så er jeg i Barcelona.

