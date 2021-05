Bønfalder Messi: - Den bedste i verden

Hvem skal score mål for FC Barcelona, hvis Lionel Messi forlader klubben, når han kontrakt udløber til sommer?

Det spørgsmål stiller Barcelona-cheftræner Ronald Koeman ifølge nyhedsbureauet Reuters, efter at den catalanske klub søndag missede muligheden for at vinde det spanske mesterskab i år.

Det skete, da holdet på hjemmebane tabte 1-2 til Celta Vigo, efter at Messi ellers bragte Barcelona foran i første halvleg.

- Jeg håber ikke, at Messi har spillet sin sidste kamp på Camp Nou. Han er stadig den bedste spiller i verden, og han viste os igen i dag (søndag, red.), at det er umuligt at spille uden ham.

- Han har scoret 30 mål (i ligaen i denne sæson, red.). Han har givet os så mange point i så mange år. Vi vil gerne have, at han bliver, men det er op til ham.

- Men hvis han ikke er i klubben, hvem skal så score målene for os?, spørger Koeman.

Lionel Messi har spillet i Barcelona i hele sin karriere. Han har scoret 671 mål for klubben i 777 kampe.

Der resterer en spillerunde i La Liga. Her kæmper Atlético Madrid og Real Madrid om mesterskabet.

