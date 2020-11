Bossen erkender: - Kan blive et problem

Det er ikke godt, hvis Martin Braithwaite bliver ved med at spille så lidt for Barcelona, siger landstræner Kasper Hjulmand

Martin Braithwaite mangler stadig at få sit gennembrud i FC Barcelona, som onsdag tager imod Dynamo Kiev i Champions League.

Siden skiftet fra Leganes til Barcelona i februar har Braithwaite fået mindre og mindre spilletid.

Det er i denne sæson kun blevet til fire sene indskiftninger og omkring en halv times spilletid samlet set.

Det højeste antal spilleminutter i en enkelt fodboldkamp i denne sæson var i weekendens skuffende 1-1-kamp ude mod Alaves i La Liga.

Her blev Braithwaite skiftet ind efter 78 minutter, men han var meget anonym og rørte næsten ikke bolden, da Barcelona skulle jagte sejren.

Landstræner Kasper Hjulmand ser ikke Braithwaites manglende spilleminutter som et problem før de kommende kampe mod Sverige, Island og Belgien.

- Som det er lige nu, er det et mindre problem. Han er i en god forfatning. Og han har trods alt spillet nogle minutter, selv om det ikke er mange.

- Vi så, hvordan han kom hjem i den sidste samling og egentlig så fin ud. Vi så, at han i løbet af kampen mod Færøerne arbejdede sig ind i opgøret, siger Hjulmand.

Kasper Hjulmand er endnu ikke bekymret for Martin Braithwaites begrænsede spilletid i FC Barcelona. Men landstræneren erkender, at det kan blive et problem. Foto: Jens Dresling

Det kan dog blive problematisk på længere sigt, hvis Braithwaite bliver ved med at sidde på bænken.

- Det er klart, at hvis det fortsætter, og vi kigger frem mod marts, så skal han helst have flere minutter på banen. Ellers kan det blive et problem for den rytme, han skal have.

- Så lige nu har jeg ikke så store bekymringer, men hvis det fortsætter i mange måneder endnu, så kan det blive et problem, siger Hjulmand.

Braithwaite har i alt spillet 15 kampe for Barcelona i år, og det er blevet til 428 minutter på banen ifølge transfermarkt. Heraf har Braithwaite været på banen i 403 minutter i 11 kampe i sidste sæson.

Det er blevet til et enkelt mål i de 15 kampe. Kun én gang har Braithwaite fået fuld spilletid for catalonierne.

Barcelonas kamp hjemme mod Dynamo Kiev i Champions League går i gang onsdag klokken 21.

