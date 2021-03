Bossen reagerer: - Ikke godt for klubbens image

Onsdag kl. 21 mødes Barcelona og Sevilla i en afgørende semifinale i Copa del Rey - se den eksklusivt i Ekstra Bladet+

Den hollandske cheftræner afholdt pressemøde inden Copa del Rey-braget mod Sevilla.

Udenfor banen har en anholdelse af Josep Maria Bartomeu, ekspræsident i FC Barcelona, dog fyldt en del, hvorfor Koeman også har svaret på spørgsmål om Bartomeu.

- Det, der er sket med Bartomeu, er ikke godt for klubbens image. Vi må vente og se, hvad der sker. Vi må koncentrere os om at vinde i morgen.

- Vi kan ikke gøre mere, selvom vi ved, at det, der er sket, ikke er godt for klubbens image, siger den hollandske cheftræner på pressemødet ifølge Barcelona-avis Sport.

Bartomeu er beskyldt for at have brugt pr-bureauet I3 Ventures til at oprette en lang række falske profiler på sociale medier.

Profilerne kunne bruges til blandt andet at svine Lionel Messi og andre stjernespillere til.

På tirsdagens pressemøde blev der spurgt ind til meget andet end selve kampen mod Sevilla. Foto: Marcelo del Pozo/Ritzau Scanpix

Koeman bliver på pressemødet også spurgt ind til sin fremtid, da Barcelona-legende Xavi har gjort det klart, at han en dag gerne vil være træner i klubben.

- Jeg er ikke bekymret for Xavi. Jeg har en kontrakt. Når vi ved, hvem præsidenten bliver, skal vi tale sammen. I denne uge gælder kun morgendagens kamp.

Se højdepunkter fra Sevilla og Barcelonas første semifinale-opgør her:



Onsdag kl. 21 mødes Barcelona og Sevilla i en afgørende semifinale i Copa del Rey - se den eksklusivt i Ekstra Bladet+

Real Madrid dummer sig

Barca-skandale: Jagter flere

Barcelonas ekspræsident løsladt: Nægter at udtale sig