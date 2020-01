Braithwaite blev dobbelt målscorer i Leganes-sejr

Det blev en god eftermiddag for Martin Braithwaite, da han scorede to gange i Leganes' storsejr på 4-0 over Murcia i den spanske pokalturnering.

Danskeren startede faktisk kampen på bænken, og kunne således se Guido Carillo gøre det til 1-0 til hjemmeholdet efter 36 minutter.

Efter 55 minutter bragte Leganes-træner Javier Aguirre så Braitwaithe på banen og det gav hurtigt pote, må man sige.

Godt fem minutter senere bragte danskeren nemlig udeholdet foran med 2-0, og efter 69 minutter gjorde han det så til 3-0.

Et yderst flot indhop af den danske landsholdsspiller, der hurtigt fik lukket kampen fuldstændigt.

Det skulle også blive 4-0, da Guido Carillo med et kvarter tilbage af kampen også ville være dobbelt målscorer.

Leganes sikrer sig dermed en sikker sejr, og er således videre til næste runde i Copa del Rey.

