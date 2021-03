Braithwaite bomber Barcelona i finalen

Martin Braithwaite kom ind fra bænken og blev den store helt for FC Barcelona, da danskeren onsdag aften sendte holdet i finalen i Copa del Rey.

Barcelona vandt 3-0 hjemme over Sevilla og gik videre med samlet 3-2. Dermed leverede Barcelona et flot comeback, efter at Sevilla havde vundet den første semifinalekamp 2-0.

Det var Braithwaite, der scorede Barcelonas mål til 3-0 i den forlængede spilletid på Camp Nou.

Den danske landsholdsangriber tog et løb ind i feltet, kastede sig frem og headede et fint oplæg fra backen Jordi Alba i nettet.

Derefter kunne Braithwaite juble sammen med holdkammeraterne, der havde været igennem et vildt drama.

Barcelona begyndte bedst, og angriberen Ousmane Dembélé hamrede et langskud i kassen efter bare 12 minutter.

Og så manglede catalonierne bare et enkelt mål mere for at skabe balance i regnskabet.

Men det forløsende 2-0-mål kom ikke lige med det samme, og faktisk var Sevilla ved at lukke og slukke efter 73 minutter på et straffespark.

En glad Martin Braithwaite har lige pandet Barcelona i finalen i Copa del Rey. Foto: Josep Lago/AFP/Ritzau Scanpix

Indskiftede Lucas Ocampos brændte dog straffesparket for Sevilla, og så levede kampen videre.

Sevillas midtbanespiller Fernando modtog sit andet gule kort to minutter inde i overtiden. Det til trods lignede det fortsat et Sevilla-avancement.

Barcelona-stopperen Gerard Pique ville det dog anderledes, da han headede et fornemt oplæg fra Antoine Griezmann i nettet til 2-0 fire minutter inde i overtiden.

Så blev der fløjtet af, og det hele skulle afgøres i 30 minutters forlænget spilletid.

Braithwaite, der var blevet skiftet ind i det 89. minut, slog til fem minutter inde i den forlængede spilletid.

Målet må siges at være et af de absolutte højdepunkter for Braithwaite i Barcelona-tiden, som nu har varet lidt over et år.

Med målet er Barcelona nemlig klar til finalen i den spanske pokalturnering, hvor modstanderen findes torsdag i returopgøret mellem Levante og Athletic Bilbao. Første kamp mellem de to hold endte 1-1 i Bilbao.

