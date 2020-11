Braithwaite bomber i ny triumf

Det var et forberedt Barcelona-hold, der vandt over 4-0 over gæsterne fra Osasuna søndag eftermiddag på Camp Nou. Catalonierne viste nogle af de tekniske kvaliteter, som holdet i årevis har været kendt for, selv om kampens danske åbningsmål ikke ligefrem var smukt.

Kampbilledet var tydeligt fra starten. Barcelona som det boldbesiddende hold, og Osasuna som det forsvarende.

Barcelona lykkedes flere gange med at åbne op for Osasuna-mandskabet, og man følte, at det blot var et spørgsmål om tid, inden det catalanske hold ville tage føringen.

Man så dog også glimt af genialiteter fra Osasuna-mandskabet, der fik skabt et par store chancer.

Efter en halv times spil var det alligevel Barcelona, der fik taget hul på scoringerne.

Danske Martin Braithwaite fik scoret sit første ligamål i indeværende sæson, da han stædigt trampede og moslede bolden ind over stregen efter et hårdt indlæg fra venstrekanten. Ikke elegant, men vigtigt.

Kort før pause fordoblede angrebskollegaen Antoine Griezmann føringen på noget flottere maner.

Franskmanden lignede en spiller, der havde brug for at sende en besked til kritikerne, da han på brutal vis flugtede bolden i målet fra kanten af feltet.

Ti minutter inde i anden halvleg var det Philippe Coutinhos tur til at score. Han kunne let prikke bolden i mål efter oplæg af Griezmann.

Osasuna viste flere gange tænder og havde blandt andet en afslutning på stolpen, men målene udeblev for udeholdet.

Med et kvarter tilbage ville Diego Maradonas argentinske arvtager Lionel Messi også være med. Han modtog bolden midt for målet, men trak ud til venstre side for at lægge bolden over i det modsatte målhjørne til slutstillingen 4-0.

Inden kampstart var blevet Maradona hyldet, og det samme gjorde Messi efter scoringen.

Med sejren lagde Barcelona sig op på en midlertidig 7.–plads. Ni point fra Real Sociedad og Atlético Madrid – dog med en kamp i hånden i forhold til førstnævnte. Osasuna befinder sig på en 15.-plads.

