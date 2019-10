Braithwaite bomber igen

Martin Braithwaite kom i fokus i Spanien lørdag, da den danske angriber sikrede Leganes sæsonens første ligasejr i Primera Division.

Med sin tredje sæsonscoring sørgede den danske landsholdsspiller for målet i 1-0-sejren hjemme over Real Mallorca, der i sidste weekend slog Real Madrid.

De tre point faldt på et tørt sted for Leganes, som i ni spillerunder før dagens kamp havde syv nederlag og to uafgjorte kampe på sidstepladsen.

Takket være Braithwaites fuldtræffer kravlede den lille klub fra Madrid-regionen væk fra sidstepladsen og foran Espanyol på en målscore, der er et enkelt mål bedre.

Begge klubber har fem point, men Espanyol har ikke spillet i denne runde endnu.

Braithwaite sendte bolden i netmaskerne efter en halv time. Leganes angreb i højre side, og Roberto Rosales sendte et indlæg ind i feltet. Danskeren kom stormende i venstre side og sendte bolden det sidste stykke i mål til 1-0.

Martin Braithwaite scorede også i ligaen i slutningen af august mod Real Betis og i begyndelsen af oktober mod Levante, da Leganes begge gange tabte 1-2.

Den 28-årige angriber skiftede i 2013 fra franske Toulouse til Middlesbrough, men opholdet i den engelske klub blev aldrig nogen succes.

Han var først udlejet til franske Bordeaux i et halvt år og siden til netop Leganes i et halvt år, inden han denne sommer skiftede permanent til Leganes.

