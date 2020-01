Braithwaite bomber videre: Tre på stribe

Martin Braithwaite fortsætter med at bombe løs for spanske Leganes i Primera Division.

Fredag skulle den danske landsholdsspiller blot bruge fire minutter, så havde han bragte Leganes foran 1-0 på udebane mod Real Valladolid i den bedste spanske række.

Det var tredje ligakamp i træk, at Martin Braithwaite scorede for Leganes, og han er i alt noteret for seks ligamål i denne sæson for klubben.

Kampen endte 2-2, og dermed er Leganes stadig placeret under nedrykningsstregen og har 14 point.

Danskerens scoring faldt, efter at Youssef En Nesyri strøg afsted i høj fart i venstre side. Marokkaneren sendte en perfekt aflevering ind i feltet, hvor Braithwaite var stormet med frem i kontraangrebet.

Danskeren kastede sig ned og fik via den nærmeste stolpe sendt bolden i mål.

Hjemmeholdet fik udlignet blot fire minutter senere, og den målrige indledning på kampen forsatte, da Leganes kom foran 2-1 i det 13. minut.

Se også: Topkandidat til kæmpe job

Tæt på en aftale: Italien kalder Eriksen