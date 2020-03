Braithwaite bor på spøgelseshotel

Martin Braithwaites boligkvaler er ikke løst.

Da han i slutningen af februar skiftede fra Leganés til Barcelona, havde han netop købt hus i Madrid, og nu bor han på Hotel Sofia, der ligger lige i nærheden af Barcelona hjemmebane, Camp Nou.

Det fortæller den Barcelona-baserede sportsavis El Mundo Deportivo, der ligeledes beretter, at den danske landsholdsspiller har været ude for at besigtige huse.

Men indtil nu bor han altså på det pæne hotel, hvor kun ni ud af 465 værelser er i brug grundet coronakrisen. Et rent spøgelseshotel for Braithwaite og familien.

Avisen fortæller, at rengøringspersonalet på stedet er ekstra opmærksomme i disse dage og ofte desinficerer flader.

Braithwaite følger lige nu de træningsanvisninger, som træner Quique Setién og teamet omkring holdet har sendt ud, efter klubben valgte at indstille alle holdaktiviteter.

Der har således været udsendt video med danskeren på løbebåndet, hvor der blot står 'No days off'. Angriberen er også kendt for sin store arbejdsiver, så det ville ligne ham dårligt at tage dagene som en ferie.

La Liga er i første omgang suspenderet i to uger.

