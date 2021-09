Braithwaite deler lykkelig besked: Skal være far igen

Den danske Barcelona-stjerne har noget at glæde sig over på hjemmefronten, selvom han sidder ude med en skade

- Hej alle. Vi har en fantastisk nyhed i familien, som jeg gerne vil dele med jer. Er I klar?

Sådan siger Martin Braithwaite i en video på sin Instagram-profil. Herefter viser han fire klip af hjemmets fire børn, hvor de to yngste også er Braithwaites.

De to ældste har konen, Anne-Laure Braithwaite, fra et tidligere forhold.

30-årige Braithwaite viser til sidst et klip af Anne-Laures gravide mave med teksten '5'.

Også Anne-Laure har delt den glædelige besked.

'Vi er så glade for at dele denne skønne nyhed med jer,' skriver hun til sine følgere med et billede af sig selv og Martin Braithwaite.



Familien og Braithwaites agent under præsentationen på Camp Nou. Foto: Tariq Mikkel Khan

Parret fik Romeo i 2015, mens lillebror Valentino kom til i april 2020

Martin Braithwaite mødte Anne-Laure i Frankrig, da danskeren spillede for Toulouse. I 2019 blev de gift på den spanske ferieø Ibiza.

Landsholdsangriberen er tidligere i september blevet opereret for en knæskade. FC Barcelona meddelte, at operationen var vellykket, men kom ikke med en tidshorisont på skaden.

