Braithwaite deler vandene: 'Svært at tro'

Martin Braithwaite ser for alvor ud til at have sparket sig ind som Ronald Koemans foretrukne spidsangriber i FC Barcelona.

Søndag aften var danskeren endnu en gang foretrukket frem for franske Antoine Griezmann og startede dermed inde for ottende ligakamp i træk. Braithwaite fik dog ikke øget sin La Liga-total fra to mål, men kunne trods alt glæde sig over, at Barcelona fik hevet en 1-0-sejr hjem på udebane mod Huesca.

Meningerne om den 29-årige dansker i den spanske storklub har fra begyndelsen været delte, og det gør sig også gældende efter søndagens kamp, hvor Braithwaite blev erstattet af Griezmann med ti minutter tilbage.

Barcelona-avisen SPORT roser ham for en sædvanlig stor arbejdsindsats, ligesom den 'intelligente taktiske bevægelse' bliver bemærket. Blandt andet i forbindelse med Frenkie De Jongs sejrsmål, hvor Braithwaite trak forsvarspillere væk. Avisen nøjes dog med at give karakteren 6/10.

Martin Braithwaite var tæt på at score sit tredje sæsonmål mod Huesca. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Også AS er begejstrede over arbejdsindsatsen, mens der er plads til forbedring rent æstetisk.

- Der kan ikke være tvivl om hans engagement og indsats. Han kæmper med næb og kløer for alle bolde og giver alt, når han presser modstanderen.

- En angriber, der måske ikke er den mest elegante, men han bidrager med en masse til holdet taktisk, skriver AS, mens Marca er mere kontante.



- Diskret dansk fest. Det er svært at tro, at denne spiller er Barcelonas foretrukne nummer ni.

Valget faldt igen på ham

Efter kampen blev Ronald Koeman bedt om at forsvare sit fravalg af Griezmann og dermed også sit valg af Braithwaite.

- Jeg stoler på enhver spiller i vores trup, men når vi vælger at spille med tre midtbanespillere, er der plads til tre angribere. Sammen med Lionel Messi satser vi på en med en fantastisk dybde som Ousmane Dembele, og så skal vi vælge mellem Martin og Antoine på toppen, og Martin har gjort det godt, lød det fra Koeman, der dog ikke ligefrem påstår, at danskeren er den rendyrkede spidsangriber, som klubben har brug for.

Martin Braithwaite bør ikke starte inde for en klub som Barcelona, mener Marca. Foto: Pau Barrenaa/Ritzau Scanpix

- Det er en 9'er, vi mangler i disse kampe, men det betyder ikke noget i forhold til Antoine. Vi har en masse kampe, og vi har brug for alle spillere. Siden starten af sæsonen har vi adskillige gange sagt, at vi har brug for nogen på toppen til at give mere konkurrence, flere mål og større effektivitet, men det afhænger af mange ting, siger Koeman.

Barcelona solgte den mest oplagte angriber Luis Suarez til Atlético Madrid kort før deadline i sommer. Han er La Ligas topscorer med ni mål.

Efter 16 kampe er Barcelona ti point efter netop Atlético Madrid, der oven i købet har spillet en kamp færre end catalanerne.

