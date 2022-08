Braithwaite er en fri fugl

Martin Braithwaite får en pose penge og er nu fri til at finde en ny klub - det er gode nyheder for Kasper Hjulmand forud for VM

Efter mere end et halvt års tovtrækkeri med Barcelona, er Martin Braithwaite omsider en fri mand.

Kontrakten med Barcelona er revet midt over, selv om den først stod til udløb om to år.

Det er den normalt velinformerede journalist Gerard Romero, der beretter, at den danske landsholdsspiller er sluppet ud af aftalen.

Det har været fremme, at Braithwaite krævede fem mio. euro – 37,5 mio. kr. for at forlade Barcelona.

Men parterne er angiveligt endt på en løsning, hvor den spanske storklub har betalt i omegnen af det halve – 19 mio. kr. – for at fritstille danskeren.

Martin Braithwaite nåede to et halvt år i Barcelona. Nu skal han ud at finde en ny klub. Foto: Joan Monfort/Ritzau Scanpix.

Martin Braithwaite har været sat i forbindelse med mange klubber de seneste uger. Senest har det været Mallorca, Elche og Espanyol er de seneste klubber, som har været kædet sammen med Martin Braithwaite.

Et forestående klubskifte er også gode nyheder for Kasper Hjulmand, der nu kan håbe, at han får spilletid den kommende tid, så han bliver aktuelt til VM-truppen.

Det ventes, at Braithwaite meget hurtigt har sin fremtid på plads. Måske allerede torsdag.

Braithwaites Barca-kontrakt er revet over - se hans bedste CL-aktioner for klubben.

Men med en ophævet kontrakt er han ikke presset af et lukket transfervindue til at finde en klub allerede i morgen.

Det spanske transfervindue lukker i Spanien torsdag aften kl. 23.00.

Martin Braithwaite kan stille og roligt vælge sin nye arbejdsgiver den kommende tid.

