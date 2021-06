- Braithwaite er sådan en spiller, man gerne vil have

Superstjernen Sergio Agüero skifter fra Manchester City til FC Barcelona, hvor han nu skal få La Ligas forsvarsspilleres bukser til at ryste.

Hvad kommer det skifte til at betyde for den danske angriber Martin Braithwaite? Det har Ekstra Bladet spurgt ekspert i spansk fodbold Luna Christofi om. Og hun mener ikke, at det nødvendigvis giver dårlige udsigter for den danske landsholdsspiller.

- Jeg tror ikke, at det kommer til at sparke Martin ud i morgen.

- Jeg tror ikke nødvendigvis, Martin står dårligt. Han har vist sig at være en mand for klubben. Han har ikke pebet over at få lidt spilletid, og han har været klar til at tage chancen, når han har fået den.

- Han er sådan en spiller, man gerne vil have, men han bliver aldrig fast mand på FC Barcelonas hold, siger Luna Christofi.

Hun tøver med at svare på, hvad det kommer til at betyde for Martin Braithwaites spilletid for Barcelona, men understreger, at Sergio Agüero højst sandsynligt ikke kommer til at spille alle kampe, hvilket lyder godt for Braithwaites muligheder for spilletid.

Sergio Agüero forlader Manchester City, som den udlænding der har scoret flest mål i Premier Leagues historie. Foto: Carl Recine / Ritzau Scanpix

Nye tider

Præsidenten i FC Barcelona, jJoan Laporta, har varslet nye tider, og selvom det kan betyde meget forskelligt, er en ting dog sikkert for Luna Christofi - udskiftninger. Her mener hun dog heller ikke, at Braithwaite står øverst på listen.

- Jeg tænker, at Martin ikke er en af dem, der er tungest på lønbudgettet. Det er der andre, der er. Her vil man måske sige, 'dem kan vi undvære bedre og til gengæld spare en masse penge'.

- Det kan stikke i flere forskellige retninger, og der kan stadig nå at forsvinde andre på angriberpladserne, som gør, at Martin lige så godt kan blive, siger Luna Christofi.

Hun peger på en spiller som Antione Griezmann, der er en mand, som er tung på lønbudgettet. Hvis en anden klub vil betale fuld pris for ham, kan Luna Christofi godt forestille sig, at han er en af dem, Barcelona kunne finde på at sælge.

Antione Griezmann har spillet i Barcelona siden sommeren 2019. Foto: Lluis Gene / Ritzau Scanpix

Messi bliver

For Luna Christofi er der især én ting ved Sergio Agüeros skifte, der er værd at bide mærke i - og det har intet med Martin Braithwaite at gøre.

- Man har jo hele tiden sagt, at Sergio Agüero først kommer, når han er sikker på, at Messi bliver i klubben. Så det, vil jeg nok sige, er det interessante, fortæller Luna Christofi

For Luna Christofi kunne det tyde på, at man fra FC Barcelonas side satser på at bygge deres nye projekt op omkring to rutinerede herrer, Messi og Agüero.